banner3088

İstanbul’da Hadımköy’de fabrikanın çatısı uçtu

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ’NDE ÇIKAN HORTUM NEDENİ İLE HADIMKÖY’DE BULUNAN BİR FABRİKANIN ÇATISI UÇTU. BİR AKARYAKIT İÇERİSİNDE BULUNAN BUZDOLAPLARI İSE HAVAYA UÇARAK DEVRİLDİ.

İstanbul’da Hadımköy’de fabrikanın çatısı uçtu

İstanbul Büyükçekmece ilçesi’nde çıkan hortum nedeni ile Hadımköy’de bulunan bir fabrikanın çatısı uçtu. Bir akaryakıt içerisinde bulunan buzdolapları ise havaya uçarak devrildi. Çalışanlar ise akaryakıt istasyonun içerisine kaçarak kurtuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece ilçesi’nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hortum nedeni ile Hadımköy’de bulunan bir fabrikanın çatısı uçtu. Bir akaryakıt istasyonun içerisinde bulunan buzdolapları ise havaya uçarak devrildi. Çalışanlar ise akaryakıt istasyonun içerisine kaçarak kurtuldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türk doktorun geliştirdiği tedavi ile kanserle...
Türk doktorun geliştirdiği tedavi ile kanserle...
  1. SAĞLIK

banner3205

banner3196

banner3550

banner3197