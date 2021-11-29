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İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

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İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 40 olarak ölçümlendi. D-100 karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
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İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 40 olarak ölçümlendi. D-100 karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.00 itibariyle yüzde 40 olarak ölçümlendi.

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