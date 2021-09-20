İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.