İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağmurla birlikte trafik yüzde 55’i vurdu

İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde yağışlarla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi. Kadıköy D 100 istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağmurla birlikte trafik yüzde 55’i vurdu
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İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde yağışlarla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi. Kadıköy D 100 istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarla birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi. Köprüye bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.00 itibariyle yüzde 55 olarak ölçümlendi.

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