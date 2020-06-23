Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi’nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.
İstanbul’da hortum
İSTANBUL’DA BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞMUR ÖNCESİNDE HORTUM MEYDANA GELDİ. HORTUM CEP TELEFONU KAMERALARI TARAFINDAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.
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