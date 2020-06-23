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İstanbul’da hortum

İSTANBUL’DA BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞMUR ÖNCESİNDE HORTUM MEYDANA GELDİ. HORTUM CEP TELEFONU KAMERALARI TARAFINDAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.

İstanbul’da hortum

İstanbul’da Büyükçekmece ilçesinde şiddetli yağmur öncesinde hortum meydana geldi. Hortum cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi’nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.

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