banner4308

İstanbul’da iki AVM, uygulama üzerinden hediye dağıtacak

Akasya ve Akbatı, mobil uygulamaları ile 3-31 Mayıs tarihleri arasında, müşterilerine hediyeler kazandıracağını duyurdu.

İstanbul’da iki AVM, uygulama üzerinden hediye dağıtacak
banner3909

Akasya ve Akbatı, mobil uygulamaları ile 3-31 Mayıs tarihleri arasında, müşterilerine hediyeler kazandıracağını duyurdu.

Akiş GYO çatısı altındaki Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinin mobil uygulamaları üzerinden, 3-31 Mayıs tarihleri arasında takipçilerine hediyeler kazandıracağı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, Akbatı mobil uygulamasını indirenler Apple’ın birbirinden farklı ürünlerini kazanma imkanı yakalayacak. Ödüller arasında; 1 adet Apple Watch S3 ve 1 adet Apple Ipad yer alıyor. Aynı şekilde Akasya mobil uygulaması üzerinden de hediyeler kazanma imkanı sunuluyor.1 adet Apple TV ve 1 adet Nespresso Essenza Mini Kahve Makinesi ödüller arasında yer alıyor. 3 Mayıs -31 Mayıs tarihleri arasında AVM’lerin mobil uygulamalarına her gün giriş yaparak yeni bir çekiliş hakkı kazanmak mümkün.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Oksijen üreten heykellere uluslararası başarı
Oksijen üreten heykellere uluslararası başarı
  1. EĞİTİM

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841