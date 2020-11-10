İstanbul’da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nca, "65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10:00-16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu saatler dışınd

İstanbul’da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nca, "65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10:00-16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına" kararı verildi.