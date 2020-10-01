İstanbul’da jandarmadan HES Kodu Uygulaması

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde üzerinde toplu taşıma araçlarında HES Kodu ve maske uyarısı yaptı.
Şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ile dolmuşlarda yapılan uygulamada, HES Kodu olmayanların bundan sonra toplu taşıma araçlarına binemeyeceği uyarısı yapıldı. Ekipler kodun nasıl alınacağı ve kodun kişisel toplu taşıma araçlarına entegre edileceği bilgisini verirken, maskelerin düzgün takılması uyarısında bulundu. Ekipler, araç sürücülerine yönelik de kodu olmayanların araçlara alınmaması gerektiği uyarısını yaptı.