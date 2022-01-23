İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı birçok noktada etkisini gösterirken, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağısı nedeniyle birçok bölge beyaza büründü. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Daha önce yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezlerinde de etkisini gösterdi. Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü. Ana yolların açık olduğu görülürken ara sokakların karla kaplı olduğu görüldü.

Cevizlibağ’da işlerine gitmek isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerinde yollara düştü. Cevizlibağ üst geçitte ise sabah erken saatlerde ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptığı görüldü.