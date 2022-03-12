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İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor

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Cevizlibağ’da bir anda bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Araçlarını yol kenarında bırakan vatandaşlar toplu taşımaya yöneldi.

İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
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Cevizlibağ’da bir anda bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Araçlarını yol kenarında bırakan vatandaşlar toplu taşımaya yöneldi.

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul’da kar fırtınası etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Cevizlibağ’da araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşlar, toplu taşımaya yöneldi. Toplu taşımada da bir yoğunluk oluşurken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022, 21:58
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