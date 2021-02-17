İstanbul’da kar yağışı ile birlikte doğalgaz kullanımında rekor artış

İstanbul’da 4 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte doğalgaz kullanımı bir hafta içerisinde yüzde 114 seviyesinde rekor düzeyde arttı.

İstanbul’da 4 gündür soğuk hava ve beraberinde gelen kar yağışının etkisi altında bulunuyor. Kar yağışı birçok ilçede 30 santimetreye kadar çıktı. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar ısınmak için elektrik ve doğalgaz kullanımına ağırlık verdi. Soğuk havalar ile birlikte doğalgaz kullanımında son bir hafta içerisinde rekor düzeyde arttı. İGDAŞ’tan alınan bilgiye göre doğalgaz kullanımı 13-14-15 Şubat 2021 tarihlerinde bir önceki hafta (6-7-8 Şubat) ile kıyaslandığında yüzde 114,69 oranında artığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 10:54