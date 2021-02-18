İstanbul’da kar yağışı ile birlikte elektrik tüketimi arttı

İstanbul’da 3 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte elektrik kullanımında da artış yaşandı. İstanbul Avrupa yakasında elektrik tüketimi geçtiğimiz haftaya göre yüzde 13 arttı.
İstanbul’da günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, enerji tüketimini de arttırdı. Soğuk havalarda ısınmak isteyen vatandaşlar, doğalgazın yanında elektrikli aletleri de tercih etti. Bu durum Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine de yansıdı.
Ticarethanelerde 3 günde 18 arttı
Ticarethanelerde ise bu artış daha belirgin olarak kendini gösterdi. Bu abone grubunda 13-14 ve 15 Şubat tarihlerinde elektrik tüketimindeki artış bir önceki haftaya (6-7-8 Şubat) göre ortalama yüzde 18’i buldu. Yine en yüksek tüketim pazartesi günü gerçekleşirken bu tarihte tüketim bir önceki hafta aynı güne (8 Şubat) göre yüzde 26 arttığı öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 09:17