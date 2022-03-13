İstanbul’da kar yağışı sırasında bazı yollar dron ile görüntülendi

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle megakent beyaza büründü. Kar yağışı sırasında ise bazı yollar dron ile görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, bugün akşam itibariyle şiddetlenerek devam etti. Kar yağışı nedeniyle megakentin trafiğinde bulunan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla birlikte megakentin birçok noktası beyaza büründü. Kar yağışı sırasında ise bazı yollar dron ile havadan görüntülendi. Vatan Caddesi ve TEM otoyolunda kaydedilen görüntülerde, yolların açık olduğu görüldü.