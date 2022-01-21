İstanbul’da karne heyecanı

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 18 milyon öğrencinin karnelerini almasıyla sona erdi. İstanbul’da karnesini alan öğrenciler tatilin başlamasıyla büyük sevinç yaşadı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son ders zili çaldı. İlk dönemin bitmesiyle karnelerini alan 18 milyon öğrenci ara tatile girdi. Bahçelievler’deki Fikret Yüzatlı İlkokulu’nda da karne heyecanı vardı. Karnelerini alan öğrencilerin heyecanlı oldukları görülürken, veliler de çocuklarının heyecanını paylaştı. Öte yandan okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak.

"Tatilde kitap okuyacağım"

Arda Yalınkaya isimli öğrenci, "Tatilde ne yapacağımı bilmiyorum. Ama kitap okuyacağım. Öğretmenim ödev vermedi" dedi.

Anne Ayten Yalınkaya, ise, "Çok sevinçliyiz Arda’nın ilk karnesi. Pandemiye rağmen çocuğumuzu geri kalmasın diye okula yolladık" diye konuştu.

Çok sevinçli olduğunu söyleyen Aras Çalışkan, "Tatilde oyun alanlarına gideceğim" dedi. Baba Burhan Çalışkan ise, "Çok heyecanlıyız. Gururluyuz. Geleceğe iyi nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.