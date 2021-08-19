İstanbul’da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

İstanbul’da özellikle Avrupa yakası ve çevresinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ve çevresinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Günlerdir kent genelinde etkisini sürdüren sıcak hava sonrası kısa süreli etkili olan sağanak yağmura bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü.