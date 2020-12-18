İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 60’lara ulaştı

Türkiye’nin 81 ilinde akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60’lara ulaştı.Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de, bu hafta sonu üçüncü kez uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlamaya saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60’lara ulaştı. E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi. Öte yandan E-5 karayolu ve TEM Otoyolu’nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.