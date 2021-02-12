İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyesinde

Ülke genelinde bu akşam saat 21.00’dan sonra uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyesine kadar yükseldi. Şehrin birçok noktasında trafik kilitlenme durumuna geldi.İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde bu akşam saat 21.00’den başlamak üzere Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 56 saatlik sokak kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyesine kadar yükseldi. Şehrin birçok noktasında trafik kilitlenme durumuna geldi. E-5 karayolu Cevizlibağ ve Yenibosna mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluk kameralar tarafından görüntülendi.