Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 00.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte haftanın ilk iş günü araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Altunizade’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul’da kısıtlamasının kalkmasıyla trafik yoğunluğu yaşandı
İSTANBUL’DA KISITLAMANIN KALKMASIYLA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
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