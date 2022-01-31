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İstanbul’da köpeğin karda kayak keyfi

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Beylikdüzü’nde bir aile köpeklerine karda kayak yaptırdığı görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydetti. 6 yaşındaki Tommy isimli köpeğin bazen tek başına bazen ise sahibi ile birlikte kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da köpeğin karda kayak keyfi
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Beylikdüzü’nde bir aile köpeklerine karda kayak yaptırdığı görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydetti. 6 yaşındaki Tommy isimli köpeğin bazen tek başına bazen ise sahibi ile birlikte kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.

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Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde fotoğraf sanatçısı Alp Alper cep telefonu ile bir köpeğin karda kayak yapmasını kaydetti. Sevimli köpek Yaşam Vadisi’nde bulunan bir tepeden aşağı doğru sahibinin bırakması ile kayıyor. Daha sonra sahibi tekrar onu tepeye çıkartıp bu sefer birlikte kayıyor. Köpeğin ise halinden gayet memnun tavırları izleyenleri gülümsetti. Köpeklerini kaydıran aile çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

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