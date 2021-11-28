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İstanbul’da lodos etkili oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından lodos İstanbul’da etkisini gösterdi. Beşiktaş Sahili’nde etkili olan lodosla beraber yükselen dalgalar kıyıya vurdu.

İstanbul’da lodos etkili oluyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından lodos İstanbul’da etkisini gösterdi. Beşiktaş Sahili’nde etkili olan lodosla beraber yükselen dalgalar kıyıya vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde ve özellikle Marmara Bölgesi’nde fırtınaya ve lodosa karşı uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından lodos İstanbul’da etkisini gösterdi. Beşiktaş Sahili’nde etkili olan lodosla beraber yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Vatandaşlar kıyıya vuran dalgaların fotoğrafını ve videosunu çekti.

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