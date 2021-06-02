İstanbul’da metro seferlerine düzenleme

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada normalleşme takvimine göre sefer saati ve aralıklarında düzenlemeye gidildiği duyuruldu.

Metro İstanbul, 1 Haziran’dan itibaren başlayan kademeli normalleşme çerçevesinde metro seferlerine yapılan yeni düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesine göre 1 Haziran Salı günü itibari ile İstanbul genelinde hafta içi 22.00-05.00 saatleri arasında ve Cumartesi akşamı 22.00’den Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı hatırlatıldı.

Bu çerçevede seferlerde yapılan düzenleme ise şöyle:

Hafta İçi ve Cumartesi Tarifesi:

Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dk. aralıklarla işletme yapılacaktır.

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

F1 Taksim-Kabataş

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımızda 07.00-21.00 saatleri arasında işletme yapılacaktır.

Pazar Tarifesi:

Açıklamada aşağıda listelenen hatların 06.00-00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet vereceği, Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacağı ifade edildi.

Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Açıklamada aşağıda listelenen hatlarda ise Pazar günü işletme yapılmayacağı, Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirileceği kaydedildi.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır.

Açıklamada, vatandaşların Pazar günleri kapalı hatlar ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabileceği, bu hatlarda Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirileceği ifade edildi.