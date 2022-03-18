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İstanbul’da motokurye ve scooter’a kar yasağı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30’dan itibaren Motosiklet Elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" dedi.

İstanbul’da motokurye ve scooter’a kar yasağı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30’dan itibaren Motosiklet Elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 17.30’dan sonra bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter’ların kullanılmayacağını bildirdi. Yelikaya sosyal medayadan yaptığı açıklamada, “Kıymetli İstanbullular; beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30’dan itibaren motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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