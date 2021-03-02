İstanbul’da restoranlar normalleşme ile birlikte hazırlıklara başladı

İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri sınırlandırılan restoran, lokanta ve kafeterya gibi işletmeler normalleşme adımları ile birlikte hazırlıklara başladı.

Korona virüse karşı ülke çapında uygulanan bir dizi önlemlere karşın normalleşme adımları ile birlikte restoran, lokanta ve kafeterya gibi işletmelere getirilen kısıtlamalar gevşetildi. 07:00-19:00 saatleri arasında kapasitesinin yüzde 50’si kadar müşteriyi ağırlama kuralı uygulamaya konuşmasıyla işletme sahipleri sabahın erken saatlerinde dükkanları açarak yeni getirilen kurallar kapsamında hazırlıklara başladı.

Uzun süredir işletmesinin kapalı olduğunu ifade eden Adem Sarı, "Tabii ki restoranların yeniden açılması hem çalışan hem de işverenler için çok güzel oldu. 1 sene içerisinde çok sıkıntılar çektik. İnşallah kurallara bundan sonra uyarak devletimiz daha da izin verir. Müşterilerin eskisi kadar gelmesi biraz süre ister. Biz maske, sosyal mesafe, temizlik gibi konulara ilgi gösteriyoruz. Tadilat ve yeni bir düzenleme yaptık’’ dedi.