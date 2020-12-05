İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Yoğun sis İstanbul’u etkisi altına aldı, kartpostallık görüntüler oluştu. Boğazdan geçen bir gemi sislerin arasında adeta kayboldu.

Hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul sisli bir güne uyandı. İnsanlar evlerinden çıkamayınca sahiller ve sokaklar kedilere, köpeklere ve martılara kaldı. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazında görüş mesafesi oldukça düştü.

O anlarda İstanbul Boğazı’ndan geçen bir gemi adeta sis bulutu içerisinde kayboldu. Yoğun sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için gemiden sık sık siren sesleri yükseldi. Yabancı bandıralı gemi boğazı bir örtü gibi kaplayan sis bulutunun içine girerek gözlerden kayboldu.