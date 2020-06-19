İstanbul’da sağanak yağmur etkili oldu, Harem Sahil yolunu su bastı

Marmara Bölgesi’nde etkili olan ve İstanbul’da da beklenen sağanak yağış etkili oldu. Üsküdar’da Harem Sahil yolunu su bastı. Araçta trafikte ilerlemekte zorlandı.
İstanbul’un birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağmurdan Üsküdar’da bulunan Selimiye Mahallesi Harem Sahil yolu da etkilendi. Sahil yolunda sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Sahil yolunda uzun trafik kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri logar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.