İstanbul’da sağanak yağmur etkili oldu, Harem Sahil yolunu su bastı

Marmara Bölgesi’nde etkili olan ve İstanbul’da da beklenen sağanak yağış etkili oldu. Üsküdar’da Harem Sahil yolunu su bastı. Araçta trafikte ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkili oldu. Sağanak yağmur İstanbul’da hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul’un birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağmurdan Üsküdar’da bulunan Selimiye Mahallesi Harem Sahil yolu da etkilendi. Sahil yolunda sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Sahil yolunda uzun trafik kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri logar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.