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İstanbul’da şok uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİRÇOK TÜRDE UYUŞTURUCU MADDE VE ÇOK SAYIDA PARA ELE GEÇİRİLDİ.

İstanbul’da şok uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda birçok türde uyuşturucu madde ve çok sayıda para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sancaktepe ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametgahlarında yapılan aramalarda, 5 kilo 140 gram skunk, 83 gram toz esrar, 46 adet alüminyum folyo içerisinde daralı ağırlığı 39 gram gelen ot esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 2 adet cep telefonu, 28 bin 050 Dolar, 36 bin 155 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2020, 13:45
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