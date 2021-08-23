İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleşen çalışmalara ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, “1 Ocak 2021’den itibaren İstanbul’da 40 bin 286, son 3 günde ise 506’sı Afgan, 745’i diğer uyruklardan olmak üzere bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi” dedi.
İstanbul’da son 3 günde bin 251 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Son 3 günde 506’sı Afgan, 745’i diğer uyruklardan olmak üzere bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi” paylaşımında bulundu.