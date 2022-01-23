İstanbul’da ’sörf’ keyfi...Buzlanan yolda araca tutunup böyle kaydı

İstanbul’da gece saatlerinde yağan kar mega kenti beyaz bürüdü. Yağan karda bazı vatandaşlar halay çekerken yolda kalan araçlar ise zor onlar yaşadı. E-5 Karayolu’nda kar yağışı sonrası buzlanan yolda bir vatandaşın otomobiliyle birlikte metrelerce kayması ilginç görüntüler oluşturdu.