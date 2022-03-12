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İstanbul’da sürücülerin karla imtihanı

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İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerden bazıları buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorlanırken, kayganlaşan yolda bir aracı ise vatandaşlar iterek çıkardı.

İstanbul’da sürücülerin karla imtihanı
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İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerden bazıları buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorlanırken, kayganlaşan yolda bir aracı ise vatandaşlar iterek çıkardı.

İstanbul’da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışına yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy’de özellikle kar lastiği olmayan sürücülerin yokuş yukarı çıkamadığı görüldü. Araçlar karda zaman zaman kayarken, kar engelini güçlükle aşan bir sürücü yoluna devam etti. Esenyurt’ta ise karda ilerleyemeyen sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşların ittiği bir araç güçlükle çalıştı.

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