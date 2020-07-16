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İstanbul’da suya yüzde 12.6 zam

İstanbul’da su fiyatlarına yüzde 12.62 zam yapıldı. Zam, 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İstanbul’da suya yüzde 12.6 zam

İstanbul’da su fiyatlarına yüzde 12.62 zam yapıldı. Zam, 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde suya yapılacak zam oranı belirlendi. Yüzde 12,62 olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam teklifi Genel Kurul’da kabul edildi. Zam, 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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İstanbul’da su fiyatlarına yüzde 12.62 zam
İstanbul’da su fiyatlarına yüzde 12.62 zam
  1. GENEL

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