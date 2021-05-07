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İstanbul’da tam kapanmada hafta sonu öncesi trafik yoğunluğu

Tam kapanmada hafta sonu öncesi Maltepe E5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İşlerinden çıkarak evine gitmeye çalışan sürücülerin oluşturduğu yoğun trafik ara ara durma noktasına geldi.

İstanbul’da tam kapanmada hafta sonu öncesi trafik yoğunluğu
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Tam kapanmada hafta sonu öncesi Maltepe E5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İşlerinden çıkarak evine gitmeye çalışan sürücülerin oluşturduğu yoğun trafik ara ara durma noktasına geldi.

Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan tam kapanma süreci devam ediyor. Haftanın son iş gününde ise işlerinden çıkarak evlerine hareket eden araç sürücüleri trafikte yoğunluk oluşturdu. Maltepe E5 Ankara istikametinde ise trafik ara ara durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise saat 18.00 itibariyle ölçümlenen yoğunluk yüzde 35 olarak ölçümlendi.
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