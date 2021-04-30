İstanbul’da tam kapanmada ilk cuma namazı kılındı

Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanmada İstanbullar, evlerine yakın camilere giderek cuma namazını kıldı. Fatih Camii’nde sosyal mesafe kurallarına uyularak avluda kılınan cuma namazı drone tarafından havadan görüntülendi.

İstanbul’da tam kapanmada ilk cuma namazı kılındı
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Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanmada İstanbullar, evlerine yakın camilere giderek cuma namazını kıldı. Fatih Camii’nde sosyal mesafe kurallarına uyularak avluda kılınan cuma namazı drone tarafından havadan görüntülendi.

Dün akşam saat 19.00’dan itibaren Türkiye genelinde tam kapanmaya gidildi. Vatandaşlar, tam kapanmanın ilk cuma namazını kılmak için evlerine en yakın camilere gitti. Fatih Camii’ne gelen vatandaşlar da cuma namazını eda etti. Tam kapanmanın ilk cuma namazı sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde maskelerle kılındı. Korona virüs tedbirlerine uyularak kılınan cuma namazı drone tarafından havadan görüntülendi.
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