İstanbul’da toplu taşıma duraklarında yoğunluk

İstanbul’da haftanın ilk gününde tam kapanmaya rağmen toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk görüldü. Toplu taşıma seferlerinin normale göre eksik olması duraklardaki yoğunluğu arttırdı.

İstanbul’da toplu taşıma duraklarında yoğunluk
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İstanbul’da haftanın ilk gününde tam kapanmaya rağmen toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk görüldü. Toplu taşıma seferlerinin normale göre eksik olması duraklardaki yoğunluğu arttırdı.

Tam kapanma kararının ardından İstanbul haftanın ilk gününe sabah saatlerinde yüzde 20’ye varan trafikle başladı. Yer yer trafikte yoğunluklar yaşanırken toplu taşıma duraklarında da seferlerin eksik yapılması nedeniyle yoğunluklar yaşandı. Cevizlibağ tramvay durağı ve metrobüs üst geçidinde yaya yoğunluğu görüldü. Tam kapanma nedeniyle seferlerin eksik yapılması yoğunluğu tetikledi.
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İstanbul’da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu
İstanbul’da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu
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