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İstanbul’da toplu taşımalara denetim

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, DÜN İSTANBUL GENELİNDE 3 BİN 683 ŞEHİR İÇİ, 941 ŞEHİRLER ARASI TOPLU ULAŞIM ARACI, 601 OKUL SERVİSİ, 2 BİN 587 TAKSİ DENETLENDİĞİNİ VE 245 BİN 416 TL PARA CEZASI KESİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

İstanbul’da toplu taşımalara denetim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde 3 bin 683 şehir içi, 941 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 601 okul servisi, 2 bin 587 taksi denetlendiğini ve 245 bin 416 TL para cezası kesildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İstanbul’da 20 Ekim’de yapılan şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, havalimanı,gar ve otogar denetimlerinde; 3 bin 683 şehir içi, 941 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 601 okul servisi, 2 bin 587 taksi denetlendi. 245 bin 416 TL para cezası kesildi.”

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