İstanbul’da Trabzon rüzgarı esti

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü nedeniyle İstanbul’da kutlama programı düzenlendi.

Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından Maltepe Orhangazi Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe siyaset, sanat ve iş dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkuya sahne olan organizasyonda Trabzon’un kültürü, mutfağı, yöresel ürünleri, tarihi ve doğası tüm yönleriyle sergilendi. Açılış konuşmasını yapan Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, "Trabzon’umuzun kurtuluşunun 104. yılını geride bırakıyoruz. Biz burada çok önemli bir tarihi yeni nesle anlatmaya çalışıyoruz. Trabzon günleri, kurtuluşun hatırlanması ve kutlanması, ecdadımıza rahmet okunması açısından çok çok değerlidir. Trabzon’dan çok değerli insanlar yetişmiştir, yine yetişecektir. Bize bu etkinlik için destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şatıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonlu olarak birlik, beraberlik içinde geçmişte olduğu gibi bugün de vatan uğruna canımızı seve seve veririz. Bize vatan olarak bırakılan bu kutsal toprakları bizden sonraki nesle bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Tarihimizi, kültürümüzü, kardeşliğimizi nesilden nesile aktarmak adına İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde olduk."

Etkinliğe katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Burada olmak, sizlerle bu atmosferi yaşamak çok anlamlı. Buradan güç alıyorum. Karadenizli olmak, Trabzonlu olmak çok önemli. Bu topluluğun bir ferdi olarak zoru kolaylaştıran, uzağı yakınlaştıran, engelleri aşarak bizi buluşturan dernek başkanımız ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Trabzon’u dünyada temsil eden Trabzonspor’umuza selam olsun. Başarıya sabırla birlikte ulaşacağız. İstanbul’da bir Trabzon rüzgarı esecek" diye konuştu.