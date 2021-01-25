İstanbul’da trafik yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da yüzde 72 seviyelerine ulaşan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta içi her akşam 21.00’den sabah 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Haftanın ilk mesai gününün bitimiyle birlikte evlerine gitmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. Megakentin bazı bölgelerinde araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde ise yolun akıcı olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yüzde 72 seviyelerine ulaşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 19:55