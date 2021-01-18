İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 47’de seyrediyor

İstanbul’da kar yağışının etkisiyle sabah yüzde 85’e çıkan trafik yoğunluğu, mesai bitimi saatlerinde yüzde 47 seviyelerine düştü.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu rekor kırarak yüzde 85’lere ulaşmıştı. Haftanın ilk mesai gününün bitiminde ise trafik yoğunluğu, kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte sabah saatlerine göre azaldı. Bazı noktalarda yer yer yoğunluğun yaşandığı trafiğin seviyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yüzde 47 seviyelerinde seyrediyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 19:10