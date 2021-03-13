İstanbul’da kısıtlamasız 2’inci haftada da trafik durma noktasına geldi. Kısıtlama süresince yolların bomboş kaldığı İstanbul’da öğlen saatlerinden itibaren trafikte hareketlilik yaşandı. İBB Cep-Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 70’lere çıktı. Kentin birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 15:15
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70’lere çıktı
İstanbul’da kısıtlamasız geçen 2’inci Cumartesi gününde trafik öğlen saatlerinde durma noktasına geldi. Öğlen saatlerine yüzde 70’lere kadar çıkan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.