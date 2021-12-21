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İstanbul’da tramvay seferleri normale döndü

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T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında oluşan teknik arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.

İstanbul’da tramvay seferleri normale döndü

T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında oluşan teknik arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.

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T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferleri geçici olarak Karadeniz İstasyonundan aktarmalı olarak yapılıyordu. Teknik arıza sonrası ekiplerin güzergahta onarım çalışmalarının tamamlamasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’mızda seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.

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