İstanbul’da dün etkili olarak hayatı felç eden kuvvetli yağmur, bugün yeniden başladı. Büyükçekmece ilçesi’nden giriş yaparak etkili olan sağanak yağmur karşısında sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü de İstanbul’da etkili olacak olan kuvvetli yağmura karşı uyarmıştı.
İstanbul’da uyarıların ardından kuvvetli yağmur başladı
İSTANBUL’DA DÜN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR BUGÜN BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE YENİDEN BAŞLADI. ZAMAN ZAMAN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMURUN GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR. ÖTE YANDAN METEOROLOJİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DE İSTANBUL’DA ETKİLİ OLACAK OLAN KUVVETLİ YAĞMURA KARŞI UYARMIŞTI.
YORUM EKLE