banner3088

İstanbul’da uyarıların ardından kuvvetli yağmur başladı

İSTANBUL’DA DÜN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR BUGÜN BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE YENİDEN BAŞLADI. ZAMAN ZAMAN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMURUN GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR. ÖTE YANDAN METEOROLOJİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DE İSTANBUL’DA ETKİLİ OLACAK OLAN KUVVETLİ YAĞMURA KARŞI UYARMIŞTI.

İstanbul’da uyarıların ardından kuvvetli yağmur başladı

İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağmur bugün Büyükçekmece ilçesi başta olmak üzere yeniden başladı. Zaman zaman etkili olan sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü de İstanbul’da etkili olacak olan kuvvetli yağmura karşı uyarmıştı.

İstanbul’da dün etkili olarak hayatı felç eden kuvvetli yağmur, bugün yeniden başladı. Büyükçekmece ilçesi’nden giriş yaparak etkili olan sağanak yağmur karşısında sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü de İstanbul’da etkili olacak olan kuvvetli yağmura karşı uyarmıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İngiltere ve Almanya Ligi’nden canlı maçlar TRT...
İngiltere ve Almanya Ligi’nden canlı maçlar TRT...
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3550

banner3211