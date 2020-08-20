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İstanbul’da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARILARININ ARDINDAN İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDA SAĞANAK YAĞMUR BAŞLADI. YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR KAPALI ALANLARA KOŞTU.

İstanbul’da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’un birçok noktasında sağanak yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara koştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özelikle Beyoğlu, Fatih, Şişli, Beşiktaş taraflarında etkili olan sağanak yağmur nedeni ile vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için hazırlıksız çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanların altlarına sığındı. Taksim Meydanı’nın ise yağmur nedeni ile boş kaldığı görüldü. Yağmurun ara ara İstanbul’da akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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