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İstanbul’da vatandaşlar yağmura rağmen denize koştu

İstanbul’da yağışı havaya aldırış etmeyen vatandaşlar soluğu denizde aldı. Sabahın erken saatlerinde sahillere gelen vatandaşlar yağmura aldırmadan denize girdi.

İstanbul’da vatandaşlar yağmura rağmen denize koştu

İstanbul’da yağışı havaya aldırış etmeyen vatandaşlar soluğu denizde aldı. Sabahın erken saatlerinde sahillere gelen vatandaşlar yağmura aldırmadan denize girdi.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürürken, kimi vatandaşlar yağmura aldırış etmeden sabahın erken saatlerinden itibaren sahil kenarlarına akın etti. Küçükçekmece’de bulunan Menekşe sahiline sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar yağmura aldırış etmeden denize girdi. Vatandaşların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

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