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İstanbul’da yağış sonrası gök kuşağı sürprizi

İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN BOĞAZIN ÜSTENDE GÖKKUŞAĞI OLUŞTU. GÖKKUŞAĞI GÖRENLERİ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI.

İstanbul’da yağış sonrası gök kuşağı sürprizi

İstanbul kent genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından boğazın üstünde gök kuşağı oluştu. Gökkuşağı görenleri kendisine hayran bıraktı.

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kent genelinden etkili olan yağışın ardından boğazın üstünde gök kuşağı belirdi. İstanbul’un birçok noktasından görünen gök kuşağı büyüleyici görüntüler oluşturdu. Gök kuşağının oluştuğu anlar kameralara yansıdı.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 19:59
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