İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kent genelinden etkili olan yağışın ardından boğazın üstünde gök kuşağı belirdi. İstanbul’un birçok noktasından görünen gök kuşağı büyüleyici görüntüler oluşturdu. Gök kuşağının oluştuğu anlar kameralara yansıdı.Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 19:59
İstanbul’da yağış sonrası gök kuşağı sürprizi
İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN BOĞAZIN ÜSTENDE GÖKKUŞAĞI OLUŞTU. GÖKKUŞAĞI GÖRENLERİ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI.
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