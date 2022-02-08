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İstanbul’da yağmur etkili oluyor

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İstanbul’da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul’da yağmur etkili oluyor
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İstanbul’da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, rüzgarında etkisiyle zaman zaman şemsiye tutmakta güçlük çektiği görülürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için plastik poşetleri kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini hafta ortasına kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.

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