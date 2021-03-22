İstanbul’da yağmur trafik yoğunluğuna neden oldu

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur trafiği olumsuz etkiledi.Haftanın ilk iş gününde sağanak yağmurun başlaması ile İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. E5 karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Bostancı Köprüsü’nde Edirne ve Ankara istikametinde de yoğunluk yaşandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, haftanın ilk iş gününde araçları ile işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 18.00’de trafik yoğunluğu yüzde 76 oldu.