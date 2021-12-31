İstanbul’da yarın toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifi ve İBB Meclisi’nin onayıyla, İstanbul’da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet veriyor. Yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacak. Ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak. İstanbul’da raylı tüm metrolar da 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00’dan 2 Ocak Pazar günü 02.00’ye kadar kesintisiz devam edecek. Tramvay hatları ile Taksim-Kabataş Füniküleri ise 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek.