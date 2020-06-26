Üniversite adaylarının ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27-28 Haziran’da yapılacak. YKS öncesi İstanbul’da öğrencilerin sınava gireceği okullarda dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında harekete geçen ekipler, sabah saatlerinden itibaren tek tek okullara giderek öncelik okulların içerisi olmak üzere okulların dışında da detaylı dezenfekte çalışması yaptı. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, masa ve sıralar, lavabo, merdiven korkulukları ile tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek okulları sınav gününe hazır hale getirdi. Ekiplerin çalışması havadan drone ile de görüntülendi.
İstanbul’da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi
ÜNİVERSİTE ADAYI ÖĞRENCİLERİN TER DÖKECEĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) ÖNCESİ İSTANBUL’DA OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ.
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