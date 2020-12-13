İstanbul’da yollar boş kaldı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında pazar sabahı İstanbul’da yollar boş kaldı.

İstanbul’da yollar boş kaldı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında pazar sabahı İstanbul’da yollar boş kaldı.

81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İstanbul’da da yollar boş kaldı. Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Pazar sabahı İstanbul’da E-5 karayolunda sessizlik hakim oldu. Boş kalan yollar ise kameralara yansıdı.
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