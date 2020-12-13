Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında pazar sabahı İstanbul’da yollar boş kaldı.
GENEL
13 Aralık 2020 Pazar 09:53
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında pazar sabahı İstanbul’da yollar boş kaldı.81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İstanbul’da da yollar boş kaldı. Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Pazar sabahı İstanbul’da E-5 karayolunda sessizlik hakim oldu. Boş kalan yollar ise kameralara yansıdı.