‘İstanbul’daki Çanakkale’ sergileri 18 Mart’ta açılıyor

Türk Kızılay, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla “İstanbul’daki Çanakkale” isimli iki ayrı sergi düzenliyor. Çanakkale Savaşı’nın Kızılay arşivlerinde yer alan tarihi fotoğraf ve belgeleri, Galatasaray Lisesi önünde ve Edirnekapı Şehitliği’nde sergilenecek.
Kutlu mücadelenin 106 yıllık tarihi fotoğraf ve belgeleri görülebilecekKızılay Sanat’ın hazırladığı sergilerde İstanbul’daki birçok eğitim kurumunun savaş süresince Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak düzenlenmesi, yolcu gemilerinin hasta nakillerinde kullanılmak üzere hastane vapuruna dönüştürülmesi, vapur ve tren istasyonlarının nakil merkezleri olarak işlevlendirilmesi, çayhanelerin açılması, İstanbul’daki hastanelerde şehit olan askerlerimizin defin işlemlerine dair fotoğraflar ve ilk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeler görülebilecek.