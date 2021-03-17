‘İstanbul’daki Çanakkale’ sergileri 18 Mart’ta açılıyor

Türk Kızılay, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla “İstanbul’daki Çanakkale” isimli iki ayrı sergi düzenliyor. Çanakkale Savaşı’nın Kızılay arşivlerinde yer alan tarihi fotoğraf ve belgeleri, Galatasaray Lisesi önünde ve Edirnekapı Şehitliği’nde sergilenecek.

Çanakkale Savaşı ile ilgili Türkiye arşivlerinde bulunan belgelerin büyük bir çoğunluğu Türk Kızılay arşivinde yer alıyor. Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bu tarihi fotoğraf ve belgeler iki ayrı sergi ile gün yüzüne çıkacak. "İstanbul’daki Çanakkale” üst başlığı taşıyan sergiler, Türk Kızılay ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile 1915’de Hilal-i Ahmer Hastanesine dönüştürülen Galatasaray Lisesi önünde 25 Mart’a kadar açık kalacak. Diğer sergi İstanbul Valiliği ile Edirnekapı Şehitliği’nde açılacak ve 2 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergilerde Hilal-i Ahmer’in çalışmaları daha çok İstanbul özelinde yürütülen organizasyonlardan fotoğraf ve belgelerle ele alınıyor.

Kutlu mücadelenin 106 yıllık tarihi fotoğraf ve belgeleri görülebilecek

Kızılay Sanat’ın hazırladığı sergilerde İstanbul’daki birçok eğitim kurumunun savaş süresince Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak düzenlenmesi, yolcu gemilerinin hasta nakillerinde kullanılmak üzere hastane vapuruna dönüştürülmesi, vapur ve tren istasyonlarının nakil merkezleri olarak işlevlendirilmesi, çayhanelerin açılması, İstanbul’daki hastanelerde şehit olan askerlerimizin defin işlemlerine dair fotoğraflar ve ilk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeler görülebilecek.