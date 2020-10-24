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İstanbullular Cumartesi sabahına sisli bir havayla uyandı

İSTANBUL (İHA) - İSTANBULLULAR CUMARTESİ GÜNÜNE SİSLİ BİR HAVAYLA UYANDI. GÜNÜN İLK SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SİS NEDENİYLE AVRUPA YAKASINDAN ANADOLU YAKASI KIYILARI NEREDEYSE GÖRÜNEMEZ HALE GELDİ.

İstanbullular Cumartesi sabahına sisli bir havayla uyandı

İstanbullular Cumartesi gününe sisli bir havayla uyandı. Günün ilk saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Avrupa yakasından Anadolu yakası kıyıları neredeyse görünemez hale geldi.

İstanbullular Cumartesi sabahına sisli bir havayla uyandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içerisinde adeta silüet şeklini aldı. Ortaköy sahilden Anadolu yakası kıyıları neredeyse görünemez hale gelirken, sabah yürüyüşüne çıkan bazı vatandaşlar ise bu manzarayı doyasıya izledi.

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